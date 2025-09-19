На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» сделал заявление в связи с дисквалификацией Станковича на месяц

«Спартак» выпустил заявление в связи с дисквалификацией тренера Станковича
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» выступил с официальным заявлением после того, как главный тренер команды Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц из-за ругательств в адрес арбитра по ходу матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Месяц дисквалификации это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — указано в сообщении.

Причиной дисквалификации стал тот факт, что Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален.

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, встреча завершилась с результатом 1:2.

Ранее сообщалось, что легенда ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру.

Футбол. Чемпионат России
