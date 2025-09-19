На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» составили список на замену тренеру Станковичу

Metaratings: «Спартак» составил список кандидатов на замену тренеру Станковичу
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Руководство московского «Спартака» составило список из потенциальных кандидатов на замену главного тренера Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings

По информации источника, в клубе по-прежнему доверяют сербскому специалисту и не думают об его отставке в ближайшее время, однако растет недовольство результатами команды и непосредственно работой Станковича.

Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален. Сербский тренер приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в пятницу, 19 сентября. По данным СМИ, он может быть дисквалифицирован и пропустить до четырех матчей чемпионата.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее был назван плюс дисквалификации Деяна Станковича в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами