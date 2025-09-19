На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван плюс дисквалификации Станковича в РПЛ

Тренер Гладилин: Станкович перевозбужден, дисквалификация может пойти ему на пользу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Возможная дисквалификация главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на несколько матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) может пойти на пользу сербскому специалисту. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Отсутствие Станковича на скамейке? Конечно, в этом будет проблема. Но он немного перевозбужден, может быть, это даже пойдет ему на пользу. Он все равно будет присутствовать на стадионе, будет давать установки и участвовать в процессе, определять замены. Его просто не будет на бровке, его заменит помощник. Большой трагедии я в этом не вижу», – заявил Гладилин.

Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален. Сербский тренер приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в пятницу, 19 сентября. По данным СМИ, он может быть дисквалифицирован и пропустить до четырех матчей чемпионата.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал «Спартак» за трансферы.

