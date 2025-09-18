Стало известно наказание для тренера «Спартака», оскорбившего судью

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет дисквалифицирован на четыре мата за оскорбление арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», сообщает в своем Telegram-канале журналист Илья Казаков.

«Не было бы «суки», дали бы 3. Скорее всего. А так рецидив в грубой форме. Могут и пять матчей дать, но не думаю. Дерби с ЦСКА без него», — написал Казаков.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра.

Ранее поведение тренера «Спартака» Станковича назвали неприличным.