Эксперт рассказала, как повлияет запрет на яркий макияж на начинающих гимнасток

Мастер спорта и тренер по художественной гимнастике Екатерина Водолажская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что запрет Федерации гимнастики России (ФГР) на купальники со стразами для спортсменок в возрасте от шести до девяти лет увеличит расходы родителей на подготовку спортсменок в течение сезона.

По ее словам, юным гимнасткам будут шить на один костюм больше.

«Данный запрет касается официальных соревнований под эгидой ФГР, на коммерческие соревнования и фестивали он не распространяется. Девочкам теперь придется иметь еще один соревновательный купальник, родители понесут еще больше трат. Отказ от яркого макияжа — это позитивное новшество, юным спортсменкам в нем нет необходимости», — заявила эксперт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира.

