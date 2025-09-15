На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гимнастка Мельникова рассказала, как прошел первый за 4 года международный старт

Гимнастка Мельникова заявила, что счастлива вернуться на международную арену
true
true
true
close
Reuters

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о впечатлениях от поездки на турнир World Challenge Cup во Франции, который стал для нее первым международным стартом за четыре года.

Спортсменка заявила, что была рада вернуться к стартам против сильнейших атлетов мира.

«Четыре года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня. И волнения, и настороженности, и радости, и мурашки, и счастье, и расстройства, но безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, оно исчезло одним мгновением в этих, теперь уже сияющих от вдохновения, глазах!» — написала Мельникова.

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) прошел в Париже с 13 по 14 сентября. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года — тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова выиграла золото на первом за четыре года международном старте.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами