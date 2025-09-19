В «Спартаке» заявили, что поражение «Ростову» оказалось нестрашным

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Спартака» Станкович заявил, что поражение «Ростову» оказалось нестрашным
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча против «Ростова» в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России заявил, что не грустит из-за того, что его команде не удалось досрочно выйти в плей-офф Кубка России. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы говорили на установке перед матчем, что можем досрочно выйти из группы. К сожалению, этого не получилось. Вообще в этом сезоне мы почему-то выбираем более сложные пути решения задач. Но ничего страшного не произошло, мы все еще в гонке. «Ростов» нас не удивил — мы знали, что это команда бойцов, что она не сдается, идет в единоборства, старается прессинговать и действительно активно. Для нас не стала сюрпризом игра наших соперников», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась 18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Ранее Деян Станкович заявил, что доволен прогрессом защитника Егора Гузиева.

Футбол. Чемпионат России
