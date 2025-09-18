На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» одолел ЦСКА

«Локомотив» вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ
Софья Сандурская/ТАСС

Ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, завершилась с результатом 5:1. В составе ярославской команды голами отметились Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Александр Елесин Артем Каюмов. Шайбу в составе ЦСКА забросил Денис Гурьянов.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд, до этого армейский клуб проиграл в серии послематчевых буллитов московскому «Спартаку». «Локомотив» одержал вторую победу подряд, в прошлой игре клуб разгромил «Ладу» — 6:1.

В следующем матче армейский клуб на выезде сразится с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. Стартовая сирена для команд прозвучит в 14:30 по московскому времени. Ярославская команда на домашней арене 22 сентября сыграет с «Сочи», игра начнется в 19:00 мск.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее в ЦСКА назвали английский язык рабочим в клубе.

Хоккей. КХЛ
