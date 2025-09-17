В ЦСКА назвали английский язык рабочим в клубе

Игрок ЦСКА Уильямс заявил, что в клубе часто общается на английском языке

Защитник московского ЦСКА Колби Уильямс в интервью Legalbet заявил, что общается в раздевалке с партнерами и тренерами на английском языке.

«Тренеры прекрасно говорят на английском, большинство ребят играли в Северной Америке, поэтому вокруг больше английской речи, чем русской. Проблем с коммуникацией у нас нет», — заявил Уильямс.

16 сентября столичный ЦСКА уступил «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, основное время завершилось со счетом 5:5. В составе армейской команды голами отметились Денис Гурьянов, Даниэль Спронг, который оформил хет-трик, и Павел Карнаухов. За красно-белых в этом поединке шайбы забросили Даниил Орлов, Никита Коростелев, сделавший дубль, Джоуи Кин, который также забил дважды.

В овертайме команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Спартак». Победный бросок нанес Нэйтан Тодд.

