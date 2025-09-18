На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У ЦСКА есть проблемы»: легенда армейцев заявил об усталости игроков

Александр Вильф/РИА Новости

Футболисты ЦСКА после интенсивного старта сезона стали уставать. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист красно-синих Валерий Масалитин, обсуждая матч армейцев в Кубке России против «Балтики».

«У ЦСКА есть свои проблемы, начала накапливаться усталость. Плюс выбыл Глебов, в чемпионате карточки получили Гаич и Алвес. Команда решает свои задачи.

Знает ли Челестини, как с этим бороться? Все будет зависеть от функциональной готовности команды. Для чего приглашаются молодые ребята? Чтобы поддерживать темп. Имея такой график, команде надо быстро восстанавливаться. и для этого нужна молодежь. Есть смысл их приглашать, чтобы они могли прессинговать и наращивать темп на протяжении всего матча.

Но в ЦСКА, к сожалению, нет конкуренции в середине поля. Летом была распродажа, и мы видим, что достойной замены Облякову или Кисляку нет. Алвес, конечно, пришелся по двору. ЦСКА дает очень большой объем работы именно в центре. Но когда ты молодой, у тебя расправляются крылья, ты можешь творить чудеса. А потом накапливается усталость, восстанавливаться тяжелее.

Перелеты, матчи на Кубок, за сборную... эта ситуация сказалась на результате матча чемпионата с «Ростовом» (0:1). Плюс, много игроков было вызвано в сборную. В итоге команда не смогла собраться и показать игру, было очень много потерь в середине поля, что несвойственно ЦСКА. Отсюда такая некачественная игра. Надо быть готовым к такому футболу из-за всех перепадов», — сказал Масалитин.

ЦСКА в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России принимает «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее выступавший за «Зенит» россиянин отказал ЦСКА из-за нежелания ехать на родину.

