Экс-капитан «Спартака» Джикия заявил о готовности вернуться в клуб

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что готов вернуться в команду
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия, играющий сейчас за турецкий «Антальяспор», признался, что готов вернуться в московский клуб. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист с уверенностью ответил: «В любой момент». Это заявление прозвучало после матча турецкой Суперлиги, где российский защитник вновь продемонстрировал уверенную игру.

Джикия покинул красно-белых на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

В текущем сезоне Джикия провел за «Антальяспор» пять матчей в турецкой Суперлиге, отметившись одним забитым мячом. Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». По мнению экспертов, несмотря на возраст (31 год), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов.

Футбол. Чемпионат России
