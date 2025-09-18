Батраков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt.

Стоимость 20-летнего спортсмена «железнодорожников» совершила резкий скачок, увеличившись более чем в два раза – с €12 млн до €23 млн. Такой рост напрямую связан с блестящей формой игрока: в нынешнем сезоне Батраков забил 10 голов и отдал 2 передачи в 11 проведенных матчах во всех турнирах.

Благодаря этому скачку он уверенно обошел в Александра Головина из «Монако» и Матвея Сафонова из «ПСЖ», чья оценка остановилась на отметке в €20 млн.

Также в число лидеров вошел полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья стоимость аналогичным образом удвоилась и теперь составляет €16 млн. Эксперты также отмечают, что Кисляк вошел в мировую топ-10 самых дорогих опорников 2005 года рождения, что является редким достижением для игрока вне топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее каталонская «Барселона» заинтересовалась Батраковым.