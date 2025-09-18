На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Особенный» Моуринью возглавил португальский клуб

Португальский тренер Моуринью возглавил «Бенфику»
Reuters

Лиссабонская «Бенфика» объявила о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды. Информация об этом появилась на официальном сайте команды из Португалии.

Рабочее соглашение специалиста с командой рассчитано до 2027 года. При этом стороны договорились, что могут не продлевать контракт по окончании текущего сезона.

Португалец второй раз в своей тренерской карьере возглавил «Бенфику». До этого он тренировал клуб в 2020 году и проработал в команде всего несколько месяцев: с сентября по декабрь.

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Португалии.

Последним местом работы специалиста стал турецкий «Фенербахче» 27 августа 2025 года клуб под руководством Моуринью не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей — как раз португальской «Бенфике» (0:1). Через два дня клуб официально объявил о расторжении контракта с португальским специалистом. Сама «Бенфика» через два дня после победы над «Фенербахче» уволила Бруну Лаже с поста главного тренера.

Прозвище «особенный» появилось во время первой пресс-конференции Моуринью в «Челси».

«Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, ведь я чемпион Европы и, думаю, я особенный», — сказал тогда тренер.

Ранее появилась информация, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.

