Зидан возглавит сборную Франции

El Nacional: Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Reuters

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к подписанию контракта со сборной Франции. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, Зидан придет на смену Дидье Дешаму после завершения чемпионата мира 2026 года.

С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год знаменитый в прошлом футболист возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством «бланкос» трижды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании и два раза завоевал национальный Суперкубок.

После увольнения Жозе Моуринью из «Фенербахче» в турецких СМИ появилась информация, что Зидан примет стамбульский клуб после португальского тренера. Однако Mundo Deportivo сообщило, информация о возможном назначении Зидана в турецкий клуб не соответствует действительности и на самом деле француз не рассматривает подобный вариант развития карьеры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать форварда в ЦСКА.

Футбол. Чемпионат Франции
