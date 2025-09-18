Стало известно, какой вид спорта останется без России на ОИ-2026

Свищев: наша команда по керлингу не поедет на Олимпиаду-2026

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев исключил вероятность того, что российские керлингисты поедут на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

«Ели что-то произойдет и нас допустят на спортивные мероприятия, то в керлинге даже теоретически у нас нет возможности отобраться на Олимпиаду-2026. К сожалению, мы потеряли такую возможность», — сказал Свищев.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме обвинили МОК в беспределе.