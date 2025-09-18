На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обвинили МОК в беспределе

Фетисов: МОК не соблюдает Олимпийскую хартию
true
true
true
close
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который не рассматривает вариант отстранения Израиля, заявив, что организация не соблюдает Олимпийскую хартию, передает «ВсеПроСпорт».

«В МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты Международного олимпийского комитета. Они сами не соблюдают Олимпийскую хартию», — сказал Фетисов.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МОК рассказали, будет ли отстранен Израиль от Олимпийских игр.

