Поведение тренера «Спартака» Станковича назвали неприличным

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак осудил главного тренера московской команды Деяна Станковича за его поведение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Станкович своим поведением не заносит плюсы себе в копилку. Все следят за его действиями, весь мир, как говорится, наблюдает за нашим чемпионатом. А в его поведении ничего не меняется, все как было, так и осталось. Два матча изображал из себя человека в пиджаке, а после все вернулось на круги своя. <...> Неприлично так себя вести», — отметил он.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее в «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича.