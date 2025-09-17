На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Форум «Россия — спортивная держава» помешает проведению футбольного матча

Матч «Акрон» — «Локомотив» из-за спортивного форума пройдет в Саранске
true
true
true
close
ФК «Акрон»

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» пройдет в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба команды из Самарской области.

Игра перенесена на резервный стадион «Мордовия Арена» из-за проведения форума «Россия — спортивная держава» на основной арене «Акрона» — «Солидарность Самара Арене».

Игра пройдет 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Локомотив» в матче восьмого тура сыграл вничью с «Ахматом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл грозненский клуб, на 46-й минуте отличился Эгаш Касинтура, его ассистентом выступил Георгий Мелкадзе. «Железнодорожники» сравняли на 80-й минуте: гол оформил Алексей Батраков с передачи Александра Сильянова.

13 сентября «Акрон» проиграл «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «быки»: на 14-й минуте гол оформил Виктор Са с передачи Сергея Петрова. «Акрон» сравнял благодаря голу Артема Дзюбы на 23-й минуте, форвард реализовал пенальти. Победный для «Краснодара» мяч забил Никита Кривцов на 76-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян.

Ранее сообщалось, что упоминание Льва Яшина могут убрать из названия приза лучшему вратарю мира.

Футбол. Чемпионат России
