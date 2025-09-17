«Будет странно»: экс-тренер «Динамо» о работе Карпина

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин призвал клуб не торопиться с увольнением Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» только привыкает к новым требованиям нового тренера, всей команде нужно дать время. Раз уж «Динамо» назначило Карпина, ему надо дать поработать. Менять его сейчас будет странно, так как с приходом нового тренера команда снова начнет перестраиваться и потеряет то, к чему уже привыкла», — заявил Силкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на девятой строчке, имея в активе девять баллов. В следующем матче национального первенства «Динамо» 21 сентября сыграет на выезде с «Оренбургом». Матч начнется в 12:00 мск.

Ранее Карпин заявил, что «Динамо» потеряло два очка в игре со «Спартаком».