Российского хоккеиста дисквалифицировали на два сезона

Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на два сезона
Павел Лисицын/РИА Новости

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Лига проводит разбирательства также по Никите Седову и Владиславу Каменеву. Морозов подчеркнул, что в отношении этих хоккеистов пока не может предоставить новой информации.

«Пришла бумага: Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию. По Каменеву и Седову новостей у нас нет», — заявил глава КХЛ.

Известно, что проба, которая оказалась предположительно положительной, была взята после 600-й игры Голышева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против магнитогорского «Металлурга» 22 марта. При неблагоприятном для хоккеиста сценарии ему может грозить длительная дисквалификация.

30-летний Голышев в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ провел за «Автомобилист» 59 матчей. На его счету 14 шайб и 24 результативные передачи.

Ранее агент раскрыл, как допинг попал в организм Голышева.

