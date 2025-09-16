«Теперь я американец, невероятный успех»: Родченков о политическом убежище в США

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» вспомнил, как в 2019 году получил документ о политическом убежище в США. Выдержку из книги приводит Sport24.

«Сейчас со странным чувством держу в руках три заветные странички — и не знаю, что с ними делать. Будто принесли прошлогоднее письмо, отправленное на старый адрес, где меня давно уже нет. Я живу в другом месте под другим именем, и этот документ ничего не меняет в моей жизни. Но все равно это невероятный успех. Теперь я американец», — поделился он.

11 сентября стало известно, что Родченков, который сбежал в США в ноябре 2015 года, был переобъявлен в розыск в России.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее Родченков заявил о проблемах с психикой.