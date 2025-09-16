На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина в футболке фанатов «Спартака» ходил по Краснодару с пистолетом и попал на видео

Мужчина в футболке «Спартака» ходил с игрушечным пистолетом по Краснодару
true
true
true

Мужчина в футболке фанатов московского «Спартака» ходил по Краснодару с игрушечным пистолетом, передает Telegram-канале «Кубань 24».

Выяснилось, что с игрушечным оружием по Краснодару ходил 32-летний местный житель. Он не смог объяснить мотив своего поступка.

В июне 2025 года на чемпионате России по хоккею с мячом пуля из пневматического пистолета случайно попала в ассистента тренера одной из команд.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на стадионе «Динамо». Рядом с ареной расположена палатка с клубникой. Продавец ягод хотел спугнуть птиц, клевавших его продукцию, выстрелами из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в ногу ассистента главного тренера, который снимал матч на вышке. Матч на некоторое время был прерван, но затем продолжился. На месте происшествия работает Росгвардия.

Ранее пострадавший при стрельбе в Москве футболист раскрыл подробности инцидента.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами