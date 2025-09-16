Мужчина в футболке фанатов «Спартака» ходил по Краснодару с пистолетом и попал на видео

Мужчина в футболке «Спартака» ходил с игрушечным пистолетом по Краснодару

Мужчина в футболке фанатов московского «Спартака» ходил по Краснодару с игрушечным пистолетом, передает Telegram-канале «Кубань 24».

Выяснилось, что с игрушечным оружием по Краснодару ходил 32-летний местный житель. Он не смог объяснить мотив своего поступка.

В июне 2025 года на чемпионате России по хоккею с мячом пуля из пневматического пистолета случайно попала в ассистента тренера одной из команд.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на стадионе «Динамо». Рядом с ареной расположена палатка с клубникой. Продавец ягод хотел спугнуть птиц, клевавших его продукцию, выстрелами из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в ногу ассистента главного тренера, который снимал матч на вышке. Матч на некоторое время был прерван, но затем продолжился. На месте происшествия работает Росгвардия.

Ранее пострадавший при стрельбе в Москве футболист раскрыл подробности инцидента.