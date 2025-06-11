Стала известна причина стрельбы на чемпионате России по хоккею на траве

«Mash на спорте»: на чемпионате России по хоккею на траве пуля попала в тренера

На чемпионате России по хоккею с мячом пуля из пневматического пистолета случайно попала в ассистента тренера одной из команд, передает «Mash на спорте».

Инцидент произошел в Екатеринбурге на стадионе «Динамо». Рядом с ареной расположена палатка с клубникой. Продавец ягод хотел спугнуть птиц, которые клевали его продукцию, выстрелами из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в ногу ассистента главного тренера, который снимал матч на вышке. Матч на некоторое время был прерван, но затем продолжился. На место происшествия работает Росгвардия.

18 ноября 2024 года неизвестные напали на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева. 17 ноября «Ленинградец» встретился с астраханским клубом «Волгарь» в рамках 18-го тура Второй лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее в Твери жестко избили паралимпийца.