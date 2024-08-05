Пострадавший при стрельбе в Москве футболист раскрыл подробности инцидента

Игрок медиафутбольного клуба «Fight Nights» Николай Бозаджи, который пострадал при стрельбе из пневматического оружия в Донском районе Москвы, признался, что он и его друзья не провоцировали группу оппонентов. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Если вкратце — просто ехали на самокатах. Незнакомый человек перекрыл дорогу Эрику, мы все вместе остановились. Ему что-то не понравилось, и пошла словесная перепалка. И в ходе перепалки, две-три минуты прошло, появляется тип, неизвестный с пистолетом, ну и… Мы успели только развернуться, получили вот с ним (другом Эриком. — Прим. ред.) два раза в спину и все», — рассказал Бозаджи.

По словам его друга, на этапе словесного конфликта он достал телефон и стал записывать видео, чтобы иметь доказательство нападения. Он предположил, что именно это могло не понравиться компании.

Бозаджи добавил, что пострадавшие планируют официально зафиксировать полученные повреждения, чтобы добиться справедливого наказания.

Инцидент произошел 4 августа около 19:20 мск в Донском районе Москвы, во Втором Верхнем Михайловском проезде. Во время конфликта между двумя гражданами один из них достал пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив оппонента и скрывшись с места происшествия.

Правоохранительные органы идентифицировали личность стрелка. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует все обстоятельства инцидента и ход процессуальной проверки.

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