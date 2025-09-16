Акинфеев признал, что провел не лучший матч с «Ростовом»

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале высказался о поражении от «Ростова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), признав, что провел не лучший матч.

«Друзья, у меня лично и у команды в целом получился, мягко говоря, не самый лучший матч. Но я вижу и читаю каждый комментарий, спасибо вам за поддержку и веру в команду», — написал Акинфеев.

Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдесятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гаич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 15 очков в восьми турах и идет на четвертом месте, на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара». У ростовчан восемь очков и 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

