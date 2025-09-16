На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог теннисиста Медведева: его поведение раздражает

Психолог российского теннисиста Медведева: его поведение раздражает публику
true
true
true
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Спортивный психолог Франциска Дозе, консультирующая теннисиста Даниила Медведева, заявил, что его поведение раздражает публику, передает Tennis Majors.

«Его поведение раздражает и влияет на публику. То, что делает Даниил, не идеально. Но это не оправдывает отвратительного давления социальных сетей, где за экраном можно делать что угодно», — сказал Дозе.

В ночь на 25 августа российский теннисист проиграл в первом круге Открытого чемпионата США французу Бенжамену Бонзи. Медведев, уступивший сопернику два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

Ранее Медведева подвергли критике за выступление на US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами