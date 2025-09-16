Психолог теннисиста Медведева: его поведение раздражает

Спортивный психолог Франциска Дозе, консультирующая теннисиста Даниила Медведева, заявил, что его поведение раздражает публику, передает Tennis Majors.

«Его поведение раздражает и влияет на публику. То, что делает Даниил, не идеально. Но это не оправдывает отвратительного давления социальных сетей, где за экраном можно делать что угодно», — сказал Дозе.

В ночь на 25 августа российский теннисист проиграл в первом круге Открытого чемпионата США французу Бенжамену Бонзи. Медведев, уступивший сопернику два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

Ранее Медведева подвергли критике за выступление на US Open.