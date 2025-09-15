В Орске стадион ушел под землю

В Орске часть футбольного стадиона провалилась под землю, оказавшись на автомобильной парковке. Об этом сообщает «Мутко Против».

По информации источника, на подземном паркинге обвалилась крыша, из-за чего поле провалилось вниз. В результате инцидента никто не пострадал.

«Стадион» находится рядом со школой № 32. Кажется, теперь вместо физры там будут уроки труда», — говорится в тексте сообщения.



В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

