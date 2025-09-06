На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр спорта призвал ввести налог на иностранцев

Министр спорта России Дегтярев призвал ввести налог на иностранцев в РПЛ
Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью «Матч ТВ» заявил, что стоит рассмотреть идею компенсирующих выплат со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) за использование легионеров.

«Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», — заявил Дегтярев.

В течение ближайших трех лет в РПЛ ожидается ужесточение лимита на легионеров и вместо 13 игроков в заявке и восьми на поле можно будет использовать десять человек в заявке, а в игре выпускать одновременно только пятерых.

После первых семи туров «Краснодар» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА набрал 15 баллов и делит второе место с «Локомотивом» и «Балтикой».

Ранее сообщалось, что трансфер капитана «Краснодара» в Англию сорвался.

Футбол. Чемпионат России
