Олимпийский чемпион из Швеции в 14-й раз побил мировой рекорд

Швед Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Токио в 14-й раз побил мировой рекорд.

Шведский легкоатлет покорил планку на высоте 6 метров 30 сантиметров и стал трехкратным чемпионом мира. Предыдущий мировой рекорд (6,29 м) Дюплатнис установил 12 августа.

В 2024 году Дюплантис на летних Олимпийских играх — 2024 установил мировой рекорд с результатом 6,25 м. Эту высоту он взял с третьей попытки, превзойдя собственное достижение в 6,24 м, установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне. Предыдущий олимпийский рекорд 6,03 м принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве на Олимпиаде-2016.

Через несколько недель после Олимпиады в Париже шведский атлет обновил собственный мировой рекорд и показал результат 6,26 м в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в польском Хожуве.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее фотофиниш впервые определил чемпиона мира в марафоне.