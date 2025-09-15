Фотофиниш впервые определил чемпиона мира в марафоне

Танзаниец Симбу стал чемпионом мира в марафоне благодаря фотофинишу

Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу стал чемпионом мира по легкой атлетике 2025 года.

Спортсмен оказался быстрейшим на марафонской дистанции — он преодолел ее за 2 часа 9 минут и 48 секунд. Точно такое же время показал ставший серебряным призером немец Аманал Петрос — исход борьбы за золотую награду решил фотофиниш, что стало первым подобным случаем за всю историю проведения мировых первенств.

«Не знал, победил ли я. Когда я увидел видеоэкраны и себя на вершине таблицы результатов, то почувствовал облегчение», — приводит слова Симбу RMC Sport.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Глава организации Себастьян Коу заявил, что на данный момент вопрос возвращения россиян на соревнования не является актуальным.

