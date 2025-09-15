Двукратный чемпион Испании в составе «Барселоны» отказался от перехода в российский клуб

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Самюэль Юмтити, которым интересовались несколько российских клубов, наотрез отказался от продолжения карьеры в России, передает Sport24.

Футболист не стал рассматривать детали возможного предложения, дав понять, что продолжать карьеру в РПЛ он не намерен.

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента, минувшим летом он покинул французский «Лилль».

Юмтити является двукратным чемпионом Испании в составе каталонской «Барселоны».

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее матч между Россией и США назвали хорошей разрядкой международной напряженности.