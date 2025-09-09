Матч между Россией и США назвали хорошей разрядкой международной напряженности

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал прикольной идею провести товарищеский матч между сборными России и США по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Американцы почти во всех последних чемпионатах мира участвовали и показывали неплохую игру. Это неплохой соперник. С точки зрения политики будет хорошая международная разрядка напряженности. На ваш взгляд, по футбольной составляющей можем победить мы? По футбольной составляющей мы должны побеждать США», — отметил он.

О том, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможности организации товарищеского матча между российской и американской командами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом дата и место проведения возможной встречи пока неизвестны.

Сборные России и США играли между собой пять раз, при этом американцы не выигрывали ни разу. В истории их противостояния зафиксировано три ничьих и две победы российских футболистов. Их последняя встреча состоялась в ноябре 2012 года в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2.

С 2022 года сборная России и российские клубы проводят только товарищеские матчи.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут попыток помешать матчу России и США.