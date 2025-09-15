Стало известно, кто может подписать российскую суперзвезду в НХЛ

Sportskeeda: «Рейнджерс» может подписать Капризова в случае его ухода из «Уайлд»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» может включиться в борьбу за нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, «Рейнджерс» готовы вступить в борьбу за россиянина, если тот не продлит контракт с текущим клубом. Если этого не произойдет, то команда из Нью-Йорка сможет подписать Капризова с 1 июля 2026 года, когда тот станет неограниченно свободным агентом.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что тренера Александра Овечкина отстранили от работы.