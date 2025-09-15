Тренера Овечкина отстранили от работы

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Вашингтон Кэпиталз» Митч Лав отстранен от работы с командой, сообщила пресс-служба «столичных».

По официальной информации, специалиста отправили в вынужденный отпуск, в его отношении лига проводит расследование.

«Помощник тренера «Вашингтон Кэпиталс» Митч Лав был отправлен в отпуск по решению команды в ожидании результатов расследования», — говорится в заявлении «Кэпс».

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам минувшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина стало 897 шайб в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.

