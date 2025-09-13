Ротенберг раскрыл, о чем общается с Овечкиным

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг раскрыл, о чем обычно разговаривает с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Советский спорт».

«Были вместе на Кубке Овечкина, где обсуждали развитие детского хоккея, игроков, тренировки. Очень интересно с ним вести дискуссии по всем темам. Для того, чтобы поставить нашим детям бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши», — поделился он.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в составе «Вашингтона». Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

6 апреля 2025 года кна «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин провел первую тренировку перед стартом сезона НХЛ.