22 человека пострадали на пропалестинском протесте во время велогонки

22 человека пострадали на пропалестинском протесте по ходу велогонки в Испании
Tim de Waele/AP

22 сотрудника правоохранительных органов получили травмы на пропалестинском протесте по ходу заключительного этапа велогонки «Вуэльта» в Испании. Об этом сообщает El Pais.

Сотрудники полиции привлекли к отвественности двоих протестующих, они были задержаны и доставлены в отделение.

Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавшими трассу. После продолжительного столкновнения протестующих с силами местной полиции, организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma.

Из-за инцидента организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma.

Ранее сообщалось, что последний этап «Вуэльты» отменен из-за пропалестинских активистов.

