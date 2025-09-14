На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последний этап «Вуэльты» отменен из-за пропалестинских активистов

Организаторы отменили последний этап «Вуэльты» из-за пропалестинских активистов
Thibault Camus/AP

Последний этап престижной веломногодневки «Вуэльта» был отменен из-за пропалестинских активистов, сорвавших финиш гонки, который был запланирован в Мадриде 14 сентября. Об этом сообщает Sports.ru.

Гонка была остановлена примерно за 60 км до финиша из-за активистов с флагами Палестины, заблокировавшими трассу. После продолжительного столкновнения протестующих с силами местной полиции, организаторы приняли решение досрочно прекратить соревнование и объявить победителя. Им стал датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma.

Ради того, чтобы избежать дополнительных столкновений, церемония награждения победителя также не была проведена.

Согласно официальным данным, порядок на заключительных этапах велогонки «Вуэльта» в Мадриде планировалось обеспечивать более 1,5 тыс. сотрудниками правоохранительных органов. Такое решение было принято из-за протестов, которые начались в связи с участием в соревновании команды из Израиля.

Ранее в Мадриде пропалестинские активисты выбежали на трассу, где проходила велогонка.

