Такого еще не было: Кроуфорд установил уникальный и исторический рекорд в боксе

Американский боксер Теренс Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе (до 76,2 кг). В титульном поединке он отобрал пояса у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей. Счет записок — 116:112, 115:113, 115:113. Он первым в истории современного бокса стал абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах. Ранее американец завоевывал все пояса также в полусредней и в первой полусредней категориях. Примечательно, что 37-летний Кроуфорд провел первый поединок во втором среднем весе.

«Хвала господу, у меня сегодня были силы и темп. Канело – великий чемпион. Я большой его фанат и испытываю к нему огромное уважение. Но сегодня я был лучше. Последний ли это бой для меня? Пока не могу сказать. Будем обсуждать с командой. Спасибо всем — и поклонникам, и хейтерам. Благодарю и тех, кто поддерживал Канело», — сказал Теренс на ринге после боя.

Кроуфорд остается непобежденным. На его счету 42 успешных поединка в профессиональном боксе, 30 из которых он завершил досрочно. Альварес потерпел третье поражение при 63 победах и двух ничьих.

