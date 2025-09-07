WBO приняла решение по Усику после его танцев

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик не будет наказан из-за видео с танцами. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO).

Спортсмен просил предоставить ему отстрочку для проведения переговоров о поединке, в котором он должен защитить титул. Он ссылался на проблемы со спиной. А вскоре после этого в сети появилось видео, где Усик активно танцует, не испытывая какого-либо дискомфорта.

WBO начала разбирательство, у боксера потребовали обновленный медицинский отчет, подтверждающий его недомогание. В итоге организация не будет его наказывать и даст ему 90 дней на продление переговоров.

Временный чемпион мира WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может в этот период провести добровольный бой. Но после Усик будет обязан встретитьсяс победителем этого поединка, иначе он лишится пояса.

Украинский боксер является действующим абсолютным чемпионом мира, в 2024 году он дважды победил победив британца Тайсона Фьюри. За всю профессиональную карьеру Усик не потерпел ни одного поражения.

Ранее Усик не попал в топ-3 лучших боксеров века.