Головин выпал из обоймы «Монако»

Полузащитник Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Осером»
Panoramic/Global Look Press

Полузащитник сборной России Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Осером» в четвертом туре чемпионата Франции. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Футболист пропустит поединок из-за мышечного дискомфорта. Игра состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:05 по московскому времени.

7 сентября Головин сыграл в составе сборной России против национальной команды Катара. Поединок, который носил товарищеский статус, завершился победой российских футболистов со счетом 4:1.

4 октября 2024 года Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Футболист пропустил конец сезона-2024/25 из-за травмы. Всего в прошлом сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч РПЛ.

