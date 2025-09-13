Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Спартака» на центральный матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Ливай Гарсия.

Поединок между «Динамо» и «Спартаком» состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на эту встречу назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на седьмой строчке, набрав 11 очков. «Динамо» идет на девятой позиции в РПЛ, имея в активе восемь очков.

