На матче «Балтика» — «Зенит» будет полный стадион

На матч «Балтика» — «Зенит» проданы все билеты

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом» пройдет при полных трибунах. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча состоится 14 сентября на »Ростех Арене», ее официальная вместимость на текущий сезон составляет 30 600 зрителей. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 15 очков и располагается на третьей позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

