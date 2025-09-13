Легендарный тренер назвал козырь «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московское «Динамо» может сломить «Спартак» в центральном матче 8-го тура чемпионата России за счет нападающего Константина Тюкавина.

«В этой игре, если будет в атаке Костя Тюкавин, то он может помочь. Но я боюсь, что из-за большого перерыва ему будет трудно войти в ритм. Поэтому «Динамо» может и обыграть «Спартак», — заявил Непомнящий.

Поединок между «Динамо» и «Спартаком» состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на эту встречу назначен Егор Егоров.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на седьмой строчке, набрав 11 очков. «Динамо» идет на девятой позиции в РПЛ, имея в активе восемь очков.

Ранее фигуристка Евгения Медведедва призналась, что переживает за Валерия Карпина.