Гимнастка Мельникова свалилась с брусьев на первом за 4 года международном старте

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова неудачно выступила на брусьях в рамках турнира World Challenge Cup во Франции.

Россиянка сорвалась со снаряда, после чего смогла вернуться и завершить упражнение. Мельникова заработала по итогам выступления 12,883 балла.

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) проходит в Париже с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой он станет первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года – тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее гимнасты из Украины решили бойкотировать турнир во Франции из-за России.