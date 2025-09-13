На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гимнасты из Украины решили бойкотировать турнир во Франции из-за России

Украинские гимнасты бойкотируют турнир во Франции из-за допуска Мельниковой
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Украинские спортсмены не попали в стартовые листы турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Франции.

Представители украинской гимнастики отказались от участия в соревновании из-за допуска на них олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Изначально на старт были заявлены семь атлетов из Украины.

2 сентября глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что команда готова сняться с турнира в случае допуска российской спортсменки. Она утверждала, что решение FIG предоставить Ангелине нейтральный статус на соревнования в Париже «дискредитирует правовой институт нейтральности».

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) проходит в Париже с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой он станет первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года – тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион назвал нищенскими пенсии в России.

