У «Торпедо» появился тренер

Бывший главный тренер «Тосно», екатеринбургского «Урала» и московской «Родины» Дмитрий Парфенов возглавил столичное «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба черно-белых.

Старшим тренером «автозаводцев» станет Юрий Ковтун, который имеет в качестве достижений победу в первенстве Первой лиги в сезоне-2016/17.

По итогам прошлого сезона в Первой лиге «Торпедо» заняло второе место и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но 10 июля 2025 года было принято решение исключить московское «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.



В текущем сезоне Первой лиги «Торпедо» занимает 16-е место после 10 проведенных матчей.

