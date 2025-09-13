На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У «Торпедо» появился тренер

Дмитрий Парфенов возглавил московское «Торпедо»
Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Тосно», екатеринбургского «Урала» и московской «Родины» Дмитрий Парфенов возглавил столичное «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба черно-белых.

Старшим тренером «автозаводцев» станет Юрий Ковтун, который имеет в качестве достижений победу в первенстве Первой лиги в сезоне-2016/17.

По итогам прошлого сезона в Первой лиге «Торпедо» заняло второе место и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но 10 июля 2025 года было принято решение исключить московское «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В текущем сезоне Первой лиги «Торпедо» занимает 16-е место после 10 проведенных матчей.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.

