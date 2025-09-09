На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Фенербахче» нашел сенсационную замену Моуринью

Экс-тренер «Реала» Зидан близок к назначению в «Фенербахче»
AS

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает издание Sabah Spor в соцсети Х.

Ожидается, что в ближайшее время именитый специалист прибудет в Турцию для заключительной стадии переговоров, где будет согласована его зарплата и окончательные детали контракта. Однако это пока не подтверждено официально.

По информации Mundo Deportivo, информация о возможном назначении Зидана в турецкий клуб не соответствует действительности и на самом деле француз не рассматривает подобный вариант развития карьеры. Прежде неоднократно сообщалось, что Зизу рассчитывает возглавить национальную команду своей страны. И пока что этот вариант остается для него приоритетным.

С 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год знаменитый в прошлом футболист возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством «бланкос» трижды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании и два раза завоевал национальный Суперкубок.

Последним тренером «Фенербахче» был еще один экс-наставник «Реала», португалец Жозе Моуринью. Он был отправлен в отставку после того, как команда не смогла пробиться в основную стадию Лиги чемпионов.

Ранее «Байер» назвал преемника тренера, уволенного после двух поражений, и это не Моуринью.

