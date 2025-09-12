Опубликовано видео эвакуации тела третьего погибшего в аварии на Эльбрусе

Опубликована видеозапись эвакуации тела третьего погибшего в аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Кадры появились в Telegram-канале ТАСС.

Им оказался житель Москвы. Он спускался после восхождения на гору.

Авария произошла 12 сентября. Изначально сообщалось о двух погибших — жительнице Дагестана и гражданине Кабардино-Балкарии, однако позднее сообщили о третьем скончавшемся.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

Ранее появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе.