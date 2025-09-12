Появилось видео с места обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Видеозапись с места, где оборвалась канатная дорога на Эльбрусе, была опубликована в социальных сетях. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 12 сентября. Указано, что в результате обрыва погибли два человека, и еще девять пострадали.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законным.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

