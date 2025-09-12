Стали известны подробности трагедии на Эльбрусе с обрывом канатной дороги

Погибшими на Эльбрусе при обрыве канатной дороги стали пожилой мужчина и женщина. Об этом пишет Life со ссылкой Telegram-канал SHOT.

Они спускались со станции Гора-Баши на станцию Мир, когда обрушилась дорога. Тело погибшей жительницы Дагестана спасатели уже спустили. Мужчина — гражданин Кабардино-Балкарии.

При обрыве канатной дороги пострадали еще девять человек. Их эвакуация осложнена погодными условиями. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

